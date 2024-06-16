2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103290173 Ücretsiz

103290173 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103290173 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 103290173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Çağrı Merkezi Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Çağrı Merkezi Hizmetleri   Bölümü   Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağrı Merkezi Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 247,79491

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.652.455

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290173

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Çağrı Merkezi Hizmetleri

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 247,79491

Başarı Sıralaması: 1.652.455

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,51883

Başarı Sıralaması:  1.674.990

Kontenjan 2022:  55+2

Yerleşen 2022:  Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1625152

Kontenjan 2021:  55+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-46

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