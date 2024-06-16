2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103290173 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 103290173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 247,79491
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.652.455
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103290173
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Çağrı Merkezi Hizmetleri
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 247,79491
Başarı Sıralaması: 1.652.455
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,51883
Başarı Sıralaması: 1.674.990
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1625152
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-46