2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 103271699 İÖ-Ücretli

103271699 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 103271699 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 103271699 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Bilgisayar Operatörlüğü   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Operatörlüğü   Bölümü   Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Operatörlüğü   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Operatörlüğü Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 259,63083

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.453.397

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103271699

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Operatörlüğü

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 259,63083

Başarı Sıralaması: 1.453.397

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,16148

Başarı Sıralaması:  1.546.625

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1621130

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-23

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