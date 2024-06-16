2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103251359 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 103251359 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 237,09748
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.844.694
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103251359
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm ve Seyahat Hizmetleri
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 237,09748
Başarı Sıralaması: 1.844.694
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,93346
Başarı Sıralaması: 1.899.825
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1557433
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-9