2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103290199 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 103290199 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Gediz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 310,02481

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 768.424

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290199

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 310,02481

Başarı Sıralaması: 768.424

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,35900

Başarı Sıralaması: 744.037

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257.35716

Başarı Sıralaması: 708730

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62