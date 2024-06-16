2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103290199 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 103290199 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Gediz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 310,02481
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 768.424
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103290199
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 310,02481
Başarı Sıralaması: 768.424
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,35900
Başarı Sıralaması: 744.037
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257.35716
Başarı Sıralaması: 708730
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62