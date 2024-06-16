2024 Kütahya Dumlupınar Üni. İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 103251605 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 103251605 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Tavşanlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 243,70830

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.724.414

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103251605

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: İnternet ve Ağ Teknolojileri

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 243,70830

Başarı Sıralaması: 1.724.414

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,78657

Başarı Sıralaması: 1.972.174

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1621658

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-33