2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103251959 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103251959 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Simav Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 257,67054

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.485.372

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103251959

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,67054

Başarı Sıralaması: 1.485.372

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,11164

Başarı Sıralaması: 1.456.808

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203.84825

Başarı Sıralaması: 1394262

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52