2024 Kto Karatay Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 204050298 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 204050298 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kto Karatay Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.
Kto Karatay Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 318,24028
Kto Karatay Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 683.231
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204050298
ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 318,24028
Başarı Sıralaması: 683.231
Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,12337
Başarı Sıralaması: 706.203
Kontenjan 2022: 15+0
Yerleşen 2022: Doldu-15
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264.60819
Başarı Sıralaması: 632493
Kontenjan 2021: 20+0
Yerleşen 2021: Doldu-20