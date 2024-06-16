2024 Kto Karatay Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 204090139 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 204090139 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kto Karatay Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 37+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Kto Karatay Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 256,34950
Kto Karatay Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.507.030
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204090139
ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 256,34950
Başarı Sıralaması: 1.507.030
Kontenjan 2022 – 2023 : 37+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,03333
Başarı Sıralaması: 1.440.593
Kontenjan 2022: 31+0
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 207.63517
Başarı Sıralaması: 1336447
Kontenjan 2021: 16+0
Yerleşen 2021: Doldu-16