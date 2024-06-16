2024 Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 204050226 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 204050226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 48+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-48 kişi yerleşmiştir.

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Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 298,99928

Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 894.514

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204050226

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 298,99928

Başarı Sıralaması: 894.514

Kontenjan 2022 – 2023 : 48+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-48

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,34595

Başarı Sıralaması: 910.753

Kontenjan 2022: 40+0

Yerleşen 2022: Doldu-40

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250.60284

Başarı Sıralaması: 786648

Kontenjan 2021: 30+0

Yerleşen 2021: Doldu-30