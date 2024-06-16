2024 Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 204050253 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 204050253 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.
Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 326,88048
Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 602.323
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204050253
ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 326,88048
Başarı Sıralaması: 602.323
Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,15527
Başarı Sıralaması: 588.187
Kontenjan 2022: 15+0
Yerleşen 2022: Doldu-15
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286.31011
Başarı Sıralaması: 447234
Kontenjan 2021: 20+0
Yerleşen 2021: Doldu-20