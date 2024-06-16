2024 Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 204050147 Ücretli

204050147 | Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 204050147 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 204050147 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 48+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-48 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 271,46949

Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.268.482

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204050147

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 271,46949

Başarı Sıralaması: 1.268.482

Kontenjan 2022 – 2023 : 48+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-48

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,72979

Başarı Sıralaması:  1.248.016

Kontenjan 2022:  47+0

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.98183

Başarı Sıralaması:  1272479

Kontenjan 2021:  38+0

Yerleşen 2021:  Doldu-38

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