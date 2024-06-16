2024 Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 204050138 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 204050138 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 16+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-16 kişi yerleşmiştir.

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Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 290,87581

Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 996.778

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204050138

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 290,87581

Başarı Sıralaması: 996.778

Kontenjan 2022 – 2023 : 16+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-16

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,20131

Başarı Sıralaması: 912.496

Kontenjan 2022: 14+0

Yerleşen 2022: Doldu-14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250.9132

Başarı Sıralaması: 783034

Kontenjan 2021: 20+0

Yerleşen 2021: Doldu-20