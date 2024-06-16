2024 Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 204050102 Ücretli

204050102 | Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 204050102 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 204050102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi   Diyaliz   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz   Bölümü kontenjanı 43+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-43 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 263,81702

Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.386.200

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204050102

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 263,81702

Başarı Sıralaması: 1.386.200

Kontenjan 2022 – 2023 : 43+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-43

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,55310

Başarı Sıralaması:  1.397.156

Kontenjan 2022:  37+0

Yerleşen 2022:  Doldu-37

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.13085

Başarı Sıralaması:  1242364

Kontenjan 2021:  20+0

Yerleşen 2021:  Doldu-20

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