2024 Kto Karatay Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 204090111 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 204090111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kto Karatay Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 330,02405

Kto Karatay Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 575.261

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204090111

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 330,02405

Başarı Sıralaması: 575.261

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,76090

Başarı Sıralaması: 700.004

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249.29078

Başarı Sıralaması: 802133

Kontenjan 2021: 15+0

Yerleşen 2021: Doldu-15