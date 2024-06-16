2024 Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 204050077 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 204050077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-11 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 311,43670

Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 753.284

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204050077

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 311,43670

Başarı Sıralaması: 753.284

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,86266

Başarı Sıralaması: 505.423

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273.62934

Başarı Sıralaması: 548075

Kontenjan 2021: 10+0

Yerleşen 2021: Doldu-10