2024 Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 204050068 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 204050068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 230,98887
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.959.336
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204050068
ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 230,98887
Başarı Sıralaması: 1.959.336
Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,41577
Başarı Sıralaması: 1.934.356
Kontenjan 2022: 40+0
Yerleşen 2022: Doldu-40
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1622978
Kontenjan 2021: 30+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-17