2024 Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 204090132 Ücretli

204090132 | Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 204090132 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 204090132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 47+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-47 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 242,60128

Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.744.228

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204090132

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 242,60128

Başarı Sıralaması: 1.744.228

Kontenjan 2022 – 2023 : 47+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-47

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,66078

Başarı Sıralaması:  1.733.120

Kontenjan 2022:  34+0

Yerleşen 2022:  Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190.72199

Başarı Sıralaması:  1575042

Kontenjan 2021:  10+0

Yerleşen 2021:  Doldu-10

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 205051681 %50 İndirimli
2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 205051681 %50 İndirimli
2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 112571203 İÖ-Ücretli
2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 112571203 İÖ-Ücretli
2024 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 110670047 İÖ-Ücretli
2024 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 110670047 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 203151395 %50 İndirimli
2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 203151395 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları