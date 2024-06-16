2024 Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 204090131 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 204090131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.

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Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 359,43483

Kto Karatay Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 366.975

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204090131

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 359,43483

Başarı Sıralaması: 366.975

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,05267

Başarı Sıralaması: 400.349

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278.30949

Başarı Sıralaması: 508311

Kontenjan 2021: 15+0

Yerleşen 2021: Doldu-15