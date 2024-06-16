2024 Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 204050192 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 204050192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

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Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 365,57682

Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 333.351

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204050192

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 365,57682

Başarı Sıralaması: 333.351

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,75421

Başarı Sıralaması: 332.898

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: Doldu-11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318.0781

Başarı Sıralaması: 270496

Kontenjan 2021: 11+0

Yerleşen 2021: Doldu-11