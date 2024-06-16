2024 Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 204050192 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 204050192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.
Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 365,57682
Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 333.351
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204050192
ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 365,57682
Başarı Sıralaması: 333.351
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 361,75421
Başarı Sıralaması: 332.898
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: Doldu-11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318.0781
Başarı Sıralaması: 270496
Kontenjan 2021: 11+0
Yerleşen 2021: Doldu-11