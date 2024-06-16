2024 Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 204050183 Ücretli

204050183 | Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Anestezi ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 204050183 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 204050183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 54+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 297,24749

Kto Karatay Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 916.035

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204050183

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 297,24749

Başarı Sıralaması: 916.035

Kontenjan 2022 – 2023 : 54+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,21105

Başarı Sıralaması:  912.375

Kontenjan 2022:  47+0

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232.89638

Başarı Sıralaması:  995469

Kontenjan 2021:  41+0

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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