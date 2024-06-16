2024 Kto Karatay Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 204050023 Burslu

204050023 | Kto Karatay Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Adalet ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kto Karatay Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 204050023 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 204050023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Dolmadı-12 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 332,55194

Kto Karatay Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 554.016

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204050023

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 332,55194

Başarı Sıralaması: 554.016

Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-12

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,28306

Başarı Sıralaması:  562.713

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022:  Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279.89953

Başarı Sıralaması:  495570

Kontenjan 2021:  11+0

Yerleşen 2021:  Doldu-11

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