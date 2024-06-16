2024 Konya Teknik Üniversitesi Yapı Yalıtım Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111352829 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Yapı Yalıtım Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 111352829 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Konya Teknik Üniversitesi Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 228,93031

Konya Teknik Üniversitesi Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.998.788

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111352829

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Yapı Yalıtım Teknolojisi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 228,93031

Başarı Sıralaması: 1.998.788

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,35868

Başarı Sıralaması: 2.225.173

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1567254

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-2