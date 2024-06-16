2024 Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 111352574 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü tercih kod numarası 111352574 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Konya Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tarım Makineleri Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Makineleri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Makineleri Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.
Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Puanı: 249,33744
Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.625.885
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111352574
ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Tarım Makineleri
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 249,33744
Başarı Sıralaması: 1.625.885
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,88686
Başarı Sıralaması: 1.425.882
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 193.5456
Başarı Sıralaması: 1544387
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31