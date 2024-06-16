2024 Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 111352574 Ücretsiz

111352574 | Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 111352574 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü tercih kod numarası 111352574 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi   Tarım Makineleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tarım Makineleri   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Makineleri   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Makineleri Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Puanı: 249,33744

Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.625.885

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111352574

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım Makineleri

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 249,33744

Başarı Sıralaması: 1.625.885

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,88686

Başarı Sıralaması:  1.425.882

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193.5456

Başarı Sıralaması:  1544387

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Giresun Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 104590323 Ücretsiz
2024 Giresun Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 104590323 Ücretsiz
2024 İstanbul Okan Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 204752675 %50 İndirimli
2024 İstanbul Okan Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 204752675 %50 İndirimli
2024 Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106750577 Ücretsiz
2024 Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106750577 Ücretsiz
2024 Yalova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109970182 İÖ-Ücretli
2024 Yalova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109970182 İÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları