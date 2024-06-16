2024 Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 111352574 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü tercih kod numarası 111352574 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tarım Makineleri Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Makineleri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Makineleri Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

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Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Puanı: 249,33744

Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.625.885

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111352574

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım Makineleri

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 249,33744

Başarı Sıralaması: 1.625.885

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,88686

Başarı Sıralaması: 1.425.882

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193.5456

Başarı Sıralaması: 1544387

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31