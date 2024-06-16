2024 Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 111350533 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü tercih kod numarası 111350533 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mobilya ve Dekorasyon Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mobilya ve Dekorasyon Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban Puanı: 240,05817

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.790.319

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111350533

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mobilya ve Dekorasyon

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 240,05817

Başarı Sıralaması: 1.790.319

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,36718

Başarı Sıralaması: 1.580.711

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1596370

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-25