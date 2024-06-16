2024 Konya Teknik Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 111350515 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 111350515 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-82 kişi yerleşmiştir.

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Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 282,76168

Konya Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.105.749

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111350515

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 282,76168

Başarı Sıralaması: 1.105.749

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,83128

Başarı Sıralaması: 1.031.004

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.79387

Başarı Sıralaması: 1085545

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82