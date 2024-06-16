2024 Konya Teknik Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111372237 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 111372237 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Konya Teknik Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 238,89107

Konya Teknik Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.811.669

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111372237

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,89107

Başarı Sıralaması: 1.811.669

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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