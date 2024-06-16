2024 Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111352238 Ücretsiz

111352238 | Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111352238 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 111352238 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi   Kimya Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 266,17770

Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.349.592

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111352238

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 266,17770

Başarı Sıralaması: 1.349.592

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,39773

Başarı Sıralaması:  1.237.720

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.33383

Başarı Sıralaması:  1158982

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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