2024 Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111353306 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 111353306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Konya Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Giyim Üretim Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 246,48489
Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.675.342
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111353306
ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Giyim Üretim Teknolojisi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 246,48489
Başarı Sıralaması: 1.675.342
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,90996
Başarı Sıralaması: 1.748.969
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1610410
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-24