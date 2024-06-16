2024 Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111353306 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 111353306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Giyim Üretim Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 246,48489

Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.675.342

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111353306

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Giyim Üretim Teknolojisi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 246,48489

Başarı Sıralaması: 1.675.342

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,90996

Başarı Sıralaması: 1.748.969

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1610410

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-24