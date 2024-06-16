2024 Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 111370352 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 111370352 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

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Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 269,41041

Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.299.575

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111370352

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 269,41041

Başarı Sıralaması: 1.299.575

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,90605

Başarı Sıralaması: 1.199.638

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.50935

Başarı Sıralaması: 1169938

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52