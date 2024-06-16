2024 Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 111350427 Ücretsiz

111350427 | Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Teknik Üniversitesi Elektrik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 111350427 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 111350427 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Elektrik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi   Elektrik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Elektrik   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-68 kişi yerleşmiştir.

Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 285,12137

Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.073.288

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111350427

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 285,12137

Başarı Sıralaması: 1.073.288

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-68

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,41235

Başarı Sıralaması:  909.955

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244.24498

Başarı Sıralaması:  862080

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Doldu-67

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