2024 Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 111350427 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 111350427 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Konya Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-68 kişi yerleşmiştir.
Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 285,12137
Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.073.288
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111350427
ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 285,12137
Başarı Sıralaması: 1.073.288
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-68
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,41235
Başarı Sıralaması: 909.955
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244.24498
Başarı Sıralaması: 862080
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67