2024 Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 111372220 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 111372220 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Konya Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 247,67019
Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.654.681
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111372220
ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Basım ve Yayım Teknolojileri
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 247,67019
Başarı Sıralaması: 1.654.681
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,20555
Başarı Sıralaması: 1.583.790
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1599010
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-34