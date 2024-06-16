2024 Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 111372220 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 111372220 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 247,67019

Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.654.681

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111372220

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Basım ve Yayım Teknolojileri

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 247,67019

Başarı Sıralaması: 1.654.681

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,20555

Başarı Sıralaması: 1.583.790

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1599010

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-34