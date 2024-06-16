2024 Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106950406 Ücretsiz

106950406 | Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106950406 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 106950406 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü   Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 262,90322

Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.400.836

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106950406

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 262,90322

Başarı Sıralaması: 1.400.836

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,54570

Başarı Sıralaması:  1.397.292

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022:  Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197.92254

Başarı Sıralaması:  1484705

Kontenjan 2021:  90+3

Yerleşen 2021:  Doldu-93

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