2024 Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106951404 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106951404 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Kocaeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 257,69171

Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.485.023

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951404

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,69171

Başarı Sıralaması: 1.485.023

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,20051

Başarı Sıralaması: 1.473.019

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.01544

Başarı Sıralaması: 1561907

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62