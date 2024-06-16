2024 Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106951404 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106951404 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Kocaeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 257,69171
Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.485.023
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106951404
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 257,69171
Başarı Sıralaması: 1.485.023
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,20051
Başarı Sıralaması: 1.473.019
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 192.01544
Başarı Sıralaması: 1561907
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62