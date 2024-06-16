2024 Kocaeli Üniversitesi Podoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 106951988 Ücretsiz

106951988 | Kocaeli Üniversitesi Podoloji Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Podoloji ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Üniversitesi Podoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 106951988 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Podoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Podoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Podoloji Bölümü tercih kod numarası 106951988 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Podoloji   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi   Podoloji   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Podoloji   Bölümü   Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Podoloji   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Podoloji Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban Puanı: 309,54300

Kocaeli Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 773.536

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951988

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Podoloji

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 309,54300

Başarı Sıralaması: 773.536

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,16858

Başarı Sıralaması:  705.783

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251.0986

Başarı Sıralaması:  780894

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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