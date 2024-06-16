2024 Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 106951291 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 106951291 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 253,15035
Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.560.833
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106951291
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Pazarlama
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 253,15035
Başarı Sıralaması: 1.560.833
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,85416
Başarı Sıralaması: 1.571.270
Kontenjan 2022: 52+2
Yerleşen 2022: Doldu-54
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 193.17932
Başarı Sıralaması: 1548739
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52