2024 Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 106971647 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 106971647 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne Doldu-41 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 237,63819

Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.834.712

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106971647

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Özel Güvenlik ve Koruma

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 237,63819

Başarı Sıralaması: 1.834.712

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,72299

Başarı Sıralaması: 1.816.455

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1612608

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-27