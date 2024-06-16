2024 Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 106951961 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 106951961 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne Doldu-41 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 255,39397
Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.523.015
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106951961
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Özel Güvenlik ve Koruma
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 255,39397
Başarı Sıralaması: 1.523.015
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,13178
Başarı Sıralaması: 1.421.574
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 202.55236
Başarı Sıralaması: 1413965
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41