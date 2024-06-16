2024 Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106971311 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106971311 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi Bölümü Gölcük Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Doldu-126 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 262,72884

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.403.497

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106971311

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 262,72884

Başarı Sıralaması: 1.403.497

Kontenjan 2022 – 2023 : 120+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-126

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,57009

Başarı Sıralaması: 1.346.518

Kontenjan 2022: 120+3

Yerleşen 2022: Doldu-123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.00083

Başarı Sıralaması: 1330927

Kontenjan 2021: 110+3

Yerleşen 2021: Doldu-113