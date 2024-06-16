2024 Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106951413 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106951413 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi Bölümü Gölcük Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-123 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 283,87968

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.090.371

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951413

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 283,87968

Başarı Sıralaması: 1.090.371

Kontenjan 2022 – 2023 : 120+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-123

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,68617

Başarı Sıralaması: 993.697

Kontenjan 2022: 120+3

Yerleşen 2022: Doldu-123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232.13711

Başarı Sıralaması: 1004732

Kontenjan 2021: 120+3

Yerleşen 2021: Doldu-123