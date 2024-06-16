2024 Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106952041 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106952041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi Bölümü Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 329,56637
Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 579.104
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106952041
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 329,56637
Başarı Sıralaması: 579.104
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,31235
Başarı Sıralaması: 578.57
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259.6814
Başarı Sıralaması: 683453
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52