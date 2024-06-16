2024 Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106952041 Ücretsiz

106952041 | Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106952041 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106952041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi   Bölümü   Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 329,56637

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 579.104

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106952041

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 329,56637

Başarı Sıralaması: 579.104

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,31235

Başarı Sıralaması:  578.57

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259.6814

Başarı Sıralaması:  683453

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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