2024 Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Taban Puanları ( Önlisans ) 106951307 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü tercih kod numarası 106951307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanı: 244,81560

Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.704.793

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951307

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 244,81560

Başarı Sıralaması: 1.704.793

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,97030

Başarı Sıralaması: 1.768.324

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1616281

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-26