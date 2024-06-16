2024 Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Taban Puanları ( Önlisans ) 106951307 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü tercih kod numarası 106951307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanı: 244,81560
Kocaeli Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.704.793
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106951307
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 244,81560
Başarı Sıralaması: 1.704.793
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,97030
Başarı Sıralaması: 1.768.324
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1616281
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-26