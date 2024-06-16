2024 Kocaeli Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 106950627 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 106950627 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Gölcük Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-77 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kocaeli Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 273,04372

Kocaeli Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.245.015

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106950627

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 273,04372

Başarı Sıralaması: 1.245.015

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-77

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,84915

Başarı Sıralaması: 1.156.022

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223.32532

Başarı Sıralaması: 1118611

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77