2024 Kocaeli Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Taban Puanları ( Önlisans ) 106990613 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü tercih kod numarası 106990613 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban Puanı: 274,13859

Kocaeli Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.228.794

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106990613

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine Resim ve Konstrüksiyonu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 274,13859

Başarı Sıralaması: 1.228.794

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,56254

Başarı Sıralaması: 1.160.211

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.5164

Başarı Sıralaması: 1169827

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47