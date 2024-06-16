2024 Kocaeli Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 106950778 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 106950778 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 285,15946

Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.072.732

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106950778

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 285,15946

Başarı Sıralaması: 1.072.732

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,79676

Başarı Sıralaması: 1.031.503

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233.56415

Başarı Sıralaması: 987259

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82