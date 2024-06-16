2024 Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106950769 Ücretsiz

106950769 | Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106950769 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106950769 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Kozmetik Teknolojisi   Bölümü   Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kozmetik Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kozmetik Teknolojisi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 259,31090

Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.458.603

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106950769

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Kozmetik Teknolojisi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 259,31090

Başarı Sıralaması: 1.458.603

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,32262

Başarı Sıralaması:  1.418.317

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190.52399

Başarı Sıralaması:  1576932

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Doldu-26

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