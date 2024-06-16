2024 Kocaeli Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106971286 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106971286 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü Kocaeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 265,67126

Kocaeli Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.357.415

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106971286

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 265,67126

Başarı Sıralaması: 1.357.415

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,93049

Başarı Sıralaması: 1.307.836

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207.51998

Başarı Sıralaması: 1338179

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62