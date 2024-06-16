2024 Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106951916 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106951916 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kaynak Teknolojisi Bölümü Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kaynak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kaynak Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 243,42764
Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.729.408
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106951916
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Kaynak Teknolojisi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 243,42764
Başarı Sıralaması: 1.729.408
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,03049
Başarı Sıralaması: 1.684.688
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1609260
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-18