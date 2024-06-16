2024 Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106951916 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106951916 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kaynak Teknolojisi Bölümü Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kaynak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kaynak Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 243,42764

Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.729.408

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951916

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Kaynak Teknolojisi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 243,42764

Başarı Sıralaması: 1.729.408

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,03049

Başarı Sıralaması: 1.684.688

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1609260

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-18