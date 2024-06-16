2024 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106951458 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106951458 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 259,64260

Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.453.191

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951458

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 259,64260

Başarı Sıralaması: 1.453.191

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,27411

Başarı Sıralaması: 1.368.067

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.34106

Başarı Sıralaması: 1325801

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72