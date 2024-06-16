2024 Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106971498 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106971498 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Kocaeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-73 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 254,18251

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.543.428

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106971498

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 254,18251

Başarı Sıralaması: 1.543.428

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,41220

Başarı Sıralaması: 1.416.836

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201.12653

Başarı Sıralaması: 1435986

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72