2024 Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106971498 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106971498 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Kocaeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-73 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 254,18251
Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.543.428
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106971498
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 254,18251
Başarı Sıralaması: 1.543.428
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-73
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,41220
Başarı Sıralaması: 1.416.836
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 201.12653
Başarı Sıralaması: 1435986
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72