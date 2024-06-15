2024 Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910779

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910779

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kocaeli Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 106910779 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 108+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 114 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 327,72983

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 114

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 191.976

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910779   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,72983

Başarı Sıralaması: 191.976

Kontenjan 2023 – 2024 : 108+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 114

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,26464

Başarı Sıralaması:  139.059

Kontenjan 2022:  108+3

Yerleşen 2022: 111

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 305,20676

Başarı Sıralaması :  99.313

Kontenjan 2021 :  108+3

Yerleşen 2021 : 111

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,02407

Başarı Sıralaması:  62.5

Kontenjan 2020 :  110+3

Yerleşen 2020 : 113

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Kocaeli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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